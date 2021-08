RC Strasbourg - Brest (3-1) : Stéphan dévoile la clé du déclic alsacien et met la pression sur Keller pour le Mercato

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

En s'imposant ce dimanche sur sa pelouse face au Stade Brestois (3-1), le RC Strasbourg a signé sa première victoire de la saison en Ligue 1. Trois points qui permettent au RCSA de sortir de la zone rouge. Après la rencontre, Julien Stéphan a salué la force de caractère de son équipe.

"C'est une victoire qui nous fait du bien, on l'attendait depuis un petit moment. Elle aurait pu, elle aurait dû déjà venir la semaine dernière. Elle vient récompenser tous les efforts des joueurs et ce merveilleux public qui nous a poussés tout au long du match. La première mi-temps a été excellente. On regrette l'égalisation sur l'engagement, sur quelque chose qu'on avait préparé toute la semaine mais on a la force de caractère pour repartir et marquer ce deuxième but sur une superbe transition", a confié le technicien alsacien en conférence de presse d'après-match, avant de mettre la pression sur ses dirigeants pour la fin du mercato estival. "On va avoir besoin de recruter des joueurs pour avoir beaucoup plus de consistance. Il y a 48 heures de mercato pour voir ce qu'il est possible de faire. Je sais que le club fait le maximum avec les moyens à disposition."

🔊 #RCSASB29 (3-1) I Vous l'attendiez au moins autant qu'eux !



𝙇𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙢𝙞𝙚𝙧 𝙘𝙧𝙞 𝙙𝙚 𝙟𝙤𝙞𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙨𝙖𝙞𝙨𝙤𝙣 ! pic.twitter.com/jhcvSmOyhS — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 29, 2021