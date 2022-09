RC Strasbourg : Stéphan pointe du doigt ses attaquants après le nul face à Clermont

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Le RC Strasbourg ne s'est toujours pas imposé cette saison en Ligue 1. Accroché ce dimanche sur sa pelouse par Clermont (0-0), le RCSA a concédé son cinquième match nul en sept matchs disputés depuis le début de la saison. En conférence de presse d'après-match, le coach alsacien, Julien Stéphan, a regretté le manque de réalisme de ses attaquants.

"Ce n’est pas possible que ça ne rentre pas"

"En première mi-temps, il y a eu suffisamment d’occasions pour prendre l’avantage et se mettre à l’abri. On est bien rentrés dans le match avec beaucoup d’envie. Malheureusement, ça ne tourne pas en notre faveur. La deuxième période a été plus laborieuse. On a eu plus de difficultés. Sur l’ensemble du match, on a eu plus d’occasions qu’eux. Mais on n’a pas été capables de valider nos temps forts. Je ne suis pas fataliste. Marquer ne dépend que de nous. Je veux que l’on souligne le danger que l’on porte sur l’adversaire. Ce n’est pas possible que ça ne rentre pas. On va les encourager à continuer."

🎙️ Julien #Stéphan : "En première mi-temps, il y a eu suffisamment d'occasions pour prendre l'avantage et se mettre à l'abri. On est bien rentrés dans le match avec beaucoup d'envie. Malheureusement, ça ne tourne pas en notre faveur."#RCSACF63 (0-0)

Fabien Chorlet

Rédacteur