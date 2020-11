RC Strasbourg : comment Kuentz prépare le choc contre l'OM avec un Laurey confiné

Positif au Covid-19, Thierry Laurey est contraint de rester chez lui jusqu'à ce que les tests, qu'il effectue régulièrement, assurent qu'il n'est plus porteur du terrible virus. En attendant que cela arrive, le Racing Club de Strasbourg continue de vivre, de s'entraîner, préparant la réception de l'OM vendredi soir. C'est l'adjoint de Laurey, Jean-Marc Kuentz, qui gère le groupe, en étroite collaboration avec son supérieur, comme l'a montré un article du quotidien gratuit 20 Minutes.

Laurey propose, Kuentz dispose

Ainsi, lorsque Kuentz a poussé un coup de gueule à la mi-temps du match à Reims (1-2) le week-end dernier, déclarant qu'il voulait des loups mais qu'il avait des agneaux, ce n'était pas les mots de Laurey. Les deux hommes avaient rapidement échangé leur ressenti de la première période mais c'est l'adjoint qui s'est chargé de souffler dans les bronches de ses troupes, avec ses punchlines à lui.

20 Minutes écrit : "Comme pour la causerie d’avant-match, l’adjoint a « échangé » avec son responsable hiérarchique. « Mais je l’ai dite avec mes mots à moi et ma personnalité », précise l’intéressé, de nature plus discrète et posée. Pendant la partie, le même procédé a été utilisé, avec cette fois l’autre adjoint, Sébastien Roi, en responsable du standard téléphonique. Même pour les remplacements tactiques. « Thierry nous a donné son ressenti, nous le nôtre, et il a décidé des changements… Ce qui n’a pas vraiment changé de quand il est avec nous. »"