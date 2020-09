RC Strasbourg : Djiku ne compte pas combler une urgence du Mercato

C'est un retour en Ligue 1 compliqué que le RC Strasbourg est en train de vivre. Après un revers contre Lorient (1-3), les hommes de Thierry Laurey se sont inclinés une nouvelle fois mais à la Meinau face à Nice (0-2). Une défaite qui n'a fait exacerber les manques aux yeux de Thierry Laurey.

Le coach strasbourgeoix a clairement indiqué, dans des propos relayés par les DNA, sa volonté de voir un renfort au milieu débarquer. « Que l’on soit obligé de trouver des solutions parce que je n’ai pas de numéro 6 d’expérience, ce n’est pas une nouveauté et je ne m’en cache pas. Ça fait un petit bout de temps que je l’attends, ce vrai numéro 6 », a lâché Laurey.

Djiku couteau-suisse, c'est fini

La saison dernière, déjà confronté à ce manque, le coach alsacien n'avait pas hésité à aligner Alexander Djiku à ce poste, une expérience que le joueur n'a pas forcément apprécié. D'ailleurs, désormais titulaire dans l'axe, le Strasbourgeois a prévenu qu'il espérait bien que les choses restent en l'état. « À la base, quand je suis arrivé à Strasbourg, c’était pour occuper ce poste, après le coach avait besoin de moi pour combler les manques. Maintenant je suis content d’avoir retrouvé une place de titulaire à ce poste et j’espère l’avoir le plus longtemps possible », a prévenu Djiku dans des propos relayés par Alsa'Sports.