RC Strasbourg, PSG : et maintenant, Ajorque tient la dragée haute à Mbappé !

Début octobre, au moment de la trêve internationale, Ludovic Ajorque côtoyait les sommets européens avec ses 3 buts et 5 passes décisives. Dans les cinq grands championnats, seuls Paul Pogba (Manchester United) et Karim Benzema (Real Madrid) s'étaient montrés plus décisifs. L'attaquant du Racing figuraient au 3e rang, en compagnie de Nicolo Barella (Inter Milan) et Florian Wirtz (Bayer Leverkusen).

Mais le Réunionnais ne s'est pas arrêté là. Depuis, il a marqué deux nouveaux buts. Il totalise désormais 5 buts et autant de passes décisives. Selon Opta, seul un joueur a dépassé le "double 5" en Ligue 1 depuis le début de la saison : Kylian Mbappé (lui en est à 6). Et quand on voit à quel niveau évolue l'attaquant du PSG actuellement, on mesure la performance d'Ajorque.

5 & 5 - Ludovic Ajorque (5 buts, 5 assists) est avec Kylian Mbappé (6 & 6) un des 2 seuls joueurs impliqués sur au moins 5 buts et 5 passes décisives en Ligue 1 cette saison. Précieux. #AskOptaJean https://t.co/uFykmFrcIq — OptaJean (@OptaJean) November 17, 2021