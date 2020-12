RC Strasbourg - FC Metz (2-2) : Laurey pointe une grosse défaillance, Antonetti félicite ses joueurs

Dans un match enlevé, avec des buts, le FC Metz (13e) a réussi à accrocher le RC Strasbourg (2-2), à la Meinau. En conférence de presse, Thierry Laurey a semblé soulager par ce résultat, alors que son équipe a été menée à deux reprises : "C’est un bon point car on a été menés au score deux fois, ils ont aussi eu une balle de 2-0. On a pesé sur cette rencontre. On a eu des occasions. On a des garçons qui se sont battus et se sont accrochés pour revenir deux fois au score. On n’est pas déçus car ça aurait pu plus mal tourner au vu de la physionomie mais on voulait vraiment gagner. Il y a du mieux sur le terrain. On a fait un match consistant."

Mais, dans un second temps, le coach du RCSA a pointé une défaillance de son effectif : "On a eu des bonnes intentions même si on a manqué un peu de qualité technique dans certaines situations." À corriger donc, dès ce mercredi, sur la pelouse d'Angers SCO. Les Alsaciens pointent à la 16e place.

Intervenu après son acolyte, Frédéric Antonetti a salué la performance de ses joueurs : "Je suis satisfait de l'attitude et de la performance des joueurs. Dans l'ensemble, je retiens beaucoup de choses positives. On peut tout de même avoir des regrets car on manque un penalty et on aurait dû en bénéficier d'un autre. C'était un match tendu, âpre et disputé. C'est ce que l'on appelle un vrai derby et il ne manquait que le public. Ce soir, je pense que nous avons été à la hauteur."