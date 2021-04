RC Strasbourg - FC Nantes (1-2) : un fait de jeu a fait halluciner Laurey

Zapping But! Football Club CIES : le top 10 des attaquants les plus chers

Une semaine après un match nul décevant à Nîmes (1-1), le RC Strasbourg comptait sur la réception du FC Nantes pour se rapprocher du maintien. Peine perdue. Malgré une première période aboutie, ponctuée par le but d’Ajorque (43e), le Racing a encore laissé échapper des points « un peu naïvement », regrettait Thierry Laurey en conférence de presse. « Quand je dis un peu, je suis gentil », soufflait-il.

L’entraîneur du RC Strasbourg regrettait surtout la passivité de son équipe sur le second but du FC Nantes, « une situation hallucinante », selon lui. Avec seulement six points d’avance désormais sur les Canaris, barragistes, le club alsacien ne peut plus se permettre de gaspiller.

« Normalement, ça devrait pouvoir passer »

Problème : les Alsaciens iront à Marseille, qui finit fort, dès vendredi. « Il n’y a pas de panique mais on doit être vigilants, ajoute Laurey. Normalement, ça devrait pouvoir passer. »