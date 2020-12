RC Strasbourg, Girondins : le plan de Laurey pour contenir Ben Arfa

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

La Meinau abritera un duel de déçus demain après-midi. Aussi bien le RC Strasbourg (15e) que les Girondins de Bordeaux (13e) s'attendaient à mieux lors de cette première partie de saison. Battus à domicile par l'ASSE (1-2) mercredi, les Aquitains traversent une nouvelle zone de turbulences alors qu'ils avaient retrouvé des couleurs depuis l'arrivée d'Hatem Ben Arfa début octobre. Les Alsaciens, eux, sont sur le remonte-pente mais ils sont partis de très loin.

"Il serait suicidaire de laisser Ben Arfa seul"

En conférence de presse, l'entraîneur alsacien a évoqué le danger représenté par Ben Arfa et les solutions tactiques qui s'offraient à lui : "Ben Arfa, on connaît son talent avec le ballon. Il serait suicidaire de le laisser tout seul mais on ne va pas non plus calquer tout notre jeu sur lui. Les Girondins de Bordeaux sont solides défensivement et plutôt bien organisés. De plus, ils n’encaissent pas beaucoup de buts. Bordeaux est capable de gagner 1-0".

"Actuellement, l’important c’est de prendre des points. Peu importe que ce soit à domicile ou à l’extérieur. On prend les points là où on peut les prendre. Djiku a passé un pallier. Notamment dans l’implication et le commandement. Il est nettement plus performant que la saison dernière. On est satisfaits de lui en ce moment. À Angers, malgré 48h de récupération de moins que notre adversaire, on a répondu présents physiquement. C’est plutôt positif."