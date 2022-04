RC Strasbourg : Julien Stéphan affiche ses craintes avant le LOSC

Zapping But! Football Club Instant Mercato : Lukaku proposé au PSG, Moses Simon dans les petits papiers de l'OM

On le sait, ce match est crucial. Pour le RC Strasbourg, qui n'en finit plus de surprendre et qui joue, chaque semaine désormais, sa place dans le haut du tableau. Pour le LOSC, ancien champion de France en titre, qui, lui, tente de glaner une place européenne la saison prochaine. Il devrait donc y avoir de la tension au stade Pierre-Mauroy, à compter de 17 heures.

En conférence de presse, Julien Stéphan, le technicien du Racing a voulu rappeler certaines choses à ses joueurs. Pas d'excès de confiance, en face ça reste costaud.

"Lille a peu changé par rapport à la saison dernière où elle était championne de France. C’est le match de la dernière chance pour eux s’ils veulent être européens. Ils ont de l’orgueil. Je m’attends à beaucoup d’intensité de leur part. Si on reste sur notre victoire contre Rennes, on risque de se déconcentrer. Lille ça va très vite devant. Au milieu, ils ont aussi de la qualité et de l’expérience en défense."

