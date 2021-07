RC Strasbourg : Julien Stéphan se voit assigner un objectif surréaliste

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 10 des salaires des entraîneurs de la saison 2020-2021

A l'occasion de la sortie par le magazine alsacien Zut d'un numéro hors-série consacré au RC Strasbourg (« Un seul amour et pour toujours »), So Foot a interviewé son rédacteur en chef, Fabrice Voné. Celui-ci, fan du RCSA, a fait une prédiction qui met une sacrée pression sur les épaules de Marc Keller et Julien Stéphan…

"Ce n’est pas évident de se projeter en ce moment, vu l’état du pays et du football. Il s’agit d’un club qui s’est construit sur son propre modèle, il ne faut pas qu’il change. Il ne se bâtit pas par exemple sur la vente des joueurs, ou de la plus-value au mercato sur des types ramenés d’Amérique du Sud. L’histoire du Racing, c’est quand même de bâtir du solide sur des ruines. Cela fonctionne. Et que le club demeure proche de ses supporters. Enfin espérer qu’il grimpe un peu dans la hiérarchie, dans le top 10, un peu de Coupe d'Europe... Il existe une vraie attente sur ce dernier point. Je reste convaincu que Strasbourg sera le premier club français à remporter une C3. Pour une capitale européenne, cela aurait du sens."

Un seul amour et pour toujours ! ⚽️

