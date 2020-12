RC Strasbourg : Keller a défini les 3 prochains grands projets du club

Le derby entre le RC Strasbourg et le FC Metz vaudra son pesant d’or ce dimanche (15h). Au moins pour l’attraction Habib Diallo, passé du club lorrain en Alsace au mercato estival pour la modique somme de 10 M€ (hors bonus).

« On avait débloqué une enveloppe pour un milieu défensif, mais on a obtenu le prêt de Jean-Eudes Aholou (Monaco) et on a pu la reporter sur un attaquant, en allant même un peu plus haut que prévu », précise Marc Keller dans L’Équipe. Le président du RC Strasbourg en a profité pour lister les trois grands projets en cours en Alsace.

« Il y a l’agrandissement du stade de la Meinau (devant passer à l’horizon 2025 à 32 500 places, pour 100 M€); le nouveau centre d’entraînement des pros, avec déjà deux terrains utilisés par les joueurs depuis début novembre qui ont coûté 4 M€ financés par le club et l’Académie, pour laquelle on va déposer un permis de construire et qui coûtera 15 M€, la formation représentant un enjeu crucial. »