RC Strasbourg : Kévin Gameiro prend de vitesse Cristiano Ronaldo

Le compte Twitter Skill Corner a réalisé une études sur le nombre de sprints effectués par les attaquants des grands championnats européens la saison passée en fonction de leur âge. Il s'avère que parmi les joueurs âgés de 33 ans, Kévin Gameiro est celui qui en a réalisé le plus, environ 325. Parmi ceux qui ont 35 ans, c'est Cristiano Ronaldo qui est en tête, mais avec environ 250 sprints sur la saison.

Cette statistique tend à prouver que Gameiro n'est jamais aussi bon qu'au sein d'une équipe pratiquant le contre et aimant jouer dans le dos des défenses adverses. Au Racing, il va être servi !

Following the recent @CIES_Football research on the relationship between high-speed running and age, we can illustrate this further by plotting sprint distance (P90) for central forwards relative to age. For context, we have revealed the statistical outliers for each age band. pic.twitter.com/psOlGaTTZn