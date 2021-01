RC Strasbourg : Laurey joue la montre, Pierre Ménès annonce son départ en juin !

Chaque année, c’est la même chanson au RC Strasbourg. Depuis le début de leur collaboration, Marc Keller et Thierry Laurey ont bâti une telle relation de confiance qu’ils savent se donner le temps pour évoquer l’avenir. En 2020, le coach du club alsacien avait ainsi dû attendre le mois de février pour se voir prolonger son contrat après quelques semaines de négociations. Rebelote en 2021 ?

« Si ça doit s’arrêter là, ça s’arrêtera là »

« Il n’y a pas de discussions pour l’instant, on a d’autres chats à fouetter pour être honnête, a-t-il confié au micro de RMC Sport. L’an dernier, j’avais prolongé en février. On avait décidé d’attendre la fin du mercato pour en discuter. J’analyserai les choses tranquillement, à tête reposée, comme on l’a fait l’an passé. On a pris le temps avec Marc (Keller, le président) de se rencontrer, de bien discuter, de se poser toutes les questions, surtout les bonnes. Là, on veut réaliser une belle deuxième partie de saison. Le classement à améliorer, la situation sanitaire et économique à gérer, il est évident que la question de mon avenir viendra après tout ça. Je n’ai pas d'inquiétude à ce niveau-là, si on doit discuter, on discutera. Si ça doit s’arrêter là, ça s’arrêtera là. »

Simakan vendu cet hiver et prêté jusqu'en juin ?

Dans Pierrot Face Cam, Pierre Ménès a annoncé que l’aventure s’arrêterait en juin pour Laurey, en fin de contrat. « Afin de lancer un nouveau cycle », Mohamed Simakan sera transféré au plus offrant cet hiver mais devrait rester au RC Strasbourg en prêt jusqu’en fin de saison.