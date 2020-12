RC Strasbourg : Laurey lâché par ses joueurs ? Un cadre répond…

Match sous tension cet après-midi à la Beaujoire entre le FC Nantes et le RC Strasbourg. Les deux équipes sont en difficulté depuis le début de la saison et, conséquence directe, les deux entraîneurs, Christian Gourcuff et Thierry Laurey, pourraient sauter très prochainement. Peut-être même dès ce dimanche en cas de revers. Avant-hier, le milieu strasbourgeois Adrien Thomasson a été interrogé sur la possibilité que le groupe ait lâché son coach, même inconsciemment.

"Je suis parfois énervé contre lui…"

« Depuis que j’évolue à Strasbourg avec ce coach (2018), je suis parfois énervé contre lui, comme d’autres joueurs. Mais ce n’est pas pour autant qu’on le lâchera car, même dans les moments difficiles, il arrive toujours à concerner tout le monde. »

« On est davantage dans le dur que la saison passée, où on avait plus de points (douze après douze rencontres, contre seulement sept cette fois, avec donc déjà neuf revers) et où on sentait que les matches se jouaient à rien. Là, on s’est fait vraiment « secouer » sur quelques parties. Par expérience, dans ces situations difficiles, je sais que c’est surtout dans l’attitude qu’il faut être irréprochable. »