RC Strasbourg : Laurey ramène ses joueurs sur terre avant Lorient

Le RC Strasbourg peut pousser un grand ouf de soulagement. Grâce à leur succès hier à Nice (2-0), les hommes de Thierry Laurey ont de nouveau leur destin entre les mains dans la course au maintien. Un résultat positif dimanche contre le FC Lorient à la Meinau et ils seront sauvés.

« On ne va pas grimper aux arbres après cette victoire »

« Je suis satisfait du résultat. Dans notre situation, l'important est de prendre des points. On ne va pas grimper aux arbres après cette victoire. Les positions sont très resserrées en fin de classement mais les joueurs très concentrés n'ont pas pris de but et ont été efficaces devant, a analysé le coach du RC Strasbourg en conférence de presse. L'ouverture du score rapide nous a fait du bien. Face à Lorient, il faudra encore faire un résultat. On va déjà récupérer car les joueurs ont beaucoup donné mais nous gardons notre destin en mains. »