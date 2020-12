RC Strasbourg : Laurey très clair concernant son plan de jeu pour affronter le PSG

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Toujours aussi franc et direct, Thierry Laurey n'a rien caché de son intention de se déplacer à Paris demain pour prendre un point. L'entraîneur du RC Strasbourg estime qu'un PSG même fortement diminué reste supérieur à son équipe et que cette dernière débutera le match au Parc des Princes avec l'ambition de tenir le nul. Une tactique défensive parfaitement assumée…

“Dur ne veut pas dire impossible”

“Même si Paris a 10 absents, on ne part pas favoris. Loin de là. On va mettre en place un plan de jeu et on va tout faire pour le tenir le plus longtemps possible. Il faut avoir assez d’humilité pour reconnaître que ça va être dur pour nous demain. Mais dur ne veut pas dire impossible. Un match de foot n’est jamais écrit à l’avance. On s’attend à un match difficile face à la meilleure équipe du championnat. Il va falloir s’accrocher et être solidaires pour ramener au moins un point.

“Sans le public, l’ouverture du score est primordiale. Quand tu es mené, on se rend compte que l’adversaire est plus souvent dans un fauteuil. Dans ce sens, je regrette notre manque d’efficacité contre Bordeaux. On avait réussi une série intéressante. Après la défaite contre Bordeaux, il faut repartir de l’avant. On aimerait terminer l’année sur une bonne note.”