RC Strasbourg : Laurey va récupérer son arme fatale à Nîmes

Quatorzième de Ligue 1 avec 36 points, le RC Strasbourg dispute un match décisif dans la course au maintien ce dimanche à 15 heures sur la pelouse du Nîmes Olympique (18e). En cas de succès, les Alsaciens prendraient alors neuf points d'avance sur les Crocos et pourraient voir les cinq dernières journées plus sereinement.

Désireux de mettre tous les atouts de leurs côtés, les Strasbourgeois espèrent pouvoir compter sur leur meilleur buteur Ludovic Ajorque (12 buts) aux Costières. Absent face au PSG samedi dernier (1-4) du fait de douleurs aux quadriceps, le Réunionnais ne sera sans doute pas en état pour jouer 90 minutes, lui qui n'a pas participé à tous les entraînements de la semaine.

Néanmoins comme l'a fait savoir le coordinateur sportif du RCSA Kader Mangane aux Dernières Nouvelles d'Alsace (DNA), l'optimisme est de mise pour qu'Ajorque soit prêt : « On fait le nécessaire pour qu’il soit prêt d’ici à dimanche ».