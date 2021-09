RC Strasbourg : le patron de la défense de Stéphan dévoile son arme secrète 

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les stats de la carrière d'El Pibe de Oro

Bien que courtisé par le Stade Rennais, Alexander Djiku (26 ans) est resté au RC Strasbourg. Considéré comme indispensable par Julien Stéphan, l'ancien Caennais va encore conduire la défense alsacienne cette saison. Une bonne nouvelle pour les supporters qui ont appris à aimer ce joueur polyvalent et sérieux.

Ce qu'on sait moins sur Alexander Djiku, c'est qu'il s'agit d'un grand professionnel qui planche consciencieusement sur ses adversaires avant chaque match. Dans les colonnes de Onze Mondial, en kiosques depuis le jeudi 2 septembre, le stoppeur formé à Bastia a levé le voile sur ses secrets tactiques.

Wyscout, la clé des attaquants pour Djiku

« Mes adversaires ? Je les analyse sur Wyscout. Ce qui est bien sur ce site, c’est que tous les derniers matchs sont disponibles. Du coup, je regarde les 2/3 derniers matchs de mon prochain vis-à-vis. Au moins, je connais la forme du joueur. J’observe ses déplacements. Les attaquants ont toujours des courses préférentielles, soit premier poteau ou deuxième. Et ils changent très rarement. Ce sont des trucs qu’ils ont en eux. Quand tu vois qu’il a fait 2/3 trucs lors du match précédent, tu es sûr qu’il va te le faire aussi. Et franchement, ça m’aide beaucoup par rapport à mon placement et à l’anticipation. Si je sais que mon attaquant aime prendre la profondeur, je vais prendre un ou deux mètres de recul pour ne pas me faire avoir. Si je sais qu’il décroche beaucoup, je vais anticiper en passant devant lui. Je bosse comme ça depuis trois ou quatre ans, ça m’aide beaucoup. Après, tu as des joueurs imprévisibles comme Neymar. Tu peux les regarder, tu ne sauras jamais ce qu’ils vont faire. Mais sur la plupart des joueurs, cette méthode marche », a-t-il expliqué.