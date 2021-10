RC Strasbourg : le Racing a laissé filer la dernière trouvaille du Stade Rennais

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

Hier face au Vitesse Arnhem en Ligue Europa Conférence (victoire 2-1), Bruno Genesio a fait un gros pari en se décidant à lancer le très jeune Loum Tchaouna (18 ans) sur l'aile gauche de son attaque à la place de Kamaldeen Sulemana. Un choix payant puisque le jeune Lyonnais, qui n'avait à présent joué que 12 minutes en L1, a provoqué le penalty de l'égalisation avant d'être passeur décisif.

Ouest-France nous en dit plus sur le profil de ce jeune joueur, jusqu'à présent inconnu au bataillon et jamais présenté comme un grand Espoir rennais contrairement aux Mathis Abline, Mathys Tel ou Lesley Ugochukwu.

On y apprend notamment que si Loum Tchaouna a bien été formé en Bretagne depuis 2014, il aurait tout aussi bien pu faire carrière à l'autre bout de la France... Et sous la houlette d'un coach bien connu des Rennais. En effet, dans ses jeunes années, Tchaouna évoluait du côté du RC Strasbourg. Une équipe actuellement dirigée par Julien Stéphan, lui même réputé pour sa capacité à lancer les jeunes.

Tchaouna "made in" Strasbourg

S'il est au centre de formation du Stade Rennais depuis 2014, Loum Tchaouna a fait ses premiers pas dans le football du côté de Strasbourg. Depuis, il est passé de l'Est à l'Ouest avec un certain succès et il promet beaucoup.