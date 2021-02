RC Strasbourg : les ultras ont prévu un nouveau coup d'éclat avant le LOSC

Zapping But! Football Club Top 20 : les joueurs les plus chers du monde

Cela fait quelques semaines que les supporters de football se rendent dans les centres d'entraînement ou aux abords des stades pour encourager leurs joueurs. Privés de tribunes pour la plupart depuis un an, ils n'en peuvent plus. Et ont trouvé ce moyen fort sympathique d'afficher leur soutien à leurs couleurs.

Les ultras du RC Strasbourg n'échappent pas à la règle. Dimanche dernier, ils étaient devant la Meinau pour encourager les hommes de Thierry Laurey avant leur match contre Angers. Sans succès (0-0). Mais qu'à cela ne tienne, ils remettront le couvert samedi en se rendant de nouveau sur le parking du stade, 24h avant le déplacement des Bleus à Lille. En espérant un meilleur résultat, même si ce sera compliqué face au leader du championnat.