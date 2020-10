RC Strasbourg - LOSC (0-3) : Pierre Ménès scotché par Lille... et le Racing !

Le RC Strasbourg n’y arrive toujours pas? Englués dans les profondeurs du classement de L1 cette saison, les hommes de Thierry Laurey n’ont pas été capables de renverser la vapeur dimanche contre le LOSC.

Il faut dire que les Dogues ont réalisé un match assez impressionnant de maîtrise et de sens tactique. Très rigoureux et disciplines, les hommes de Christophe Galtier ont également fait preuve d’une bonne dose de réalisme pour repartir de la Meinau avec un succès probant en souvenir. Pierre Ménès est scotché mais se montre clément avec le RCSA, chose inhabituelle ces derniers temps.

« Les Lillois peuvent vraiment fonder de vrais espoirs »

« Lille l’a très nettement emporté à Strasbourg. Non pas que le Racing ait fait un mauvais match, je serais même tenté de dire que c’est leur meilleur depuis le début de la saison. Mais le LOSC était trop fort, analyse Ménès sur son blog. Les Nordistes ont ouvert le score sur une frappe de 25 mètres en pleine lunette signée Çelik. Après le repos, Renato Sanches et Yilmaz ont donné une ampleur peut-être un peu exagérée au succès des hommes de Galtier. La saison s’annonce longue et pénible pour les Alsaciens alors que les Lillois peuvent vraiment fonder de vrais espoirs. »