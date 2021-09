RC Strasbourg - Mercato : Ajorque n'est pas le seul strasbourgeois qui plait en Allemagne

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

Si le secteur offensif du RC Strasbourg est déjà solidement pourvu (Ajorque, Gameiro, Diallo, Waris, Thomasson, etc.), Julien Stéphan sait qu'il peut compter sur la solidité de la formation alsacienne pour se renforcer en cas de coup dur. Une formation qui commence d'ailleurs à être regardée depuis l'étranger.

Si l'on en croit Foot Mercato, plusieurs clubs italiens et allemands se sont récemment déplacés à Strasbourg pour voir à l’œuvre le jeune milieu offensif Abdoul Ouattara (16 ans), surclassé en U19 et qui flambe en ce début de saison (1 but, 3 passes décisives en 4 apparitions).