RC Strasbourg - Mercato : Alexander Djiku fait une grande annonce sur son avenir

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs buteurs de la décennie

Cet été, le Racing Club de Strasbourg va devoir rebâtir sa défense après le départ de Mohamed Simakan au RB Leipzig. Cela pourrait être pire puisqu'Alexander Djiku est également courtisé. Seulement voilà, le Franco-Ghanéen a fait savoir à un média africain, my news Ghana, qu'il n'avait pas du tout l'intention de quitter le RCSA !

"Oui, je serai toujours au Racing la saison prochain. Je vous réponds sans aucune hésitation. Je suis ambitieux dans un club ambitieux. Je veux regoûter à la Coupe d'Europe à moyen terme et je pense pouvoir y arriver avec ce club. Une prolongation ? Nous n'en avons pas encore discuté mais nous avons encore le temps puisque je suis sous contrat jusqu'en 2022." Une bonne nouvelle pour Marc Keller et les supporters alsaciens !

‘It is a great pride for me’- Alexander Djiku on playing for the Black Stars https://t.co/DslbLQJt0B