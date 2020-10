RC Strasbourg – Mercato : Diallo clarifie fermement ses propos polémiques à son arrivée de Metz

Sans même avoir porté le maillot du RC Strasbourg, Habib Diallo a fait beaucoup parler. Parce qu'il représente le plus gros investissement de l'histoire du club alsacien tout d'abord. Mais en conférence de presse relayée par Alsa Sports et L'Equipe, l'attaquant s'est montré tranquille sur le sujet. « C'est comme tous les transferts. Je ne me prends pas la tête, je ne vais pas chercher à montrer aux autres : « Voilà c'est moi le plus gros transfert du club ». Je n'y pense même pas, j'ai la tête sur les épaules. »

Diallo veut tourner la page FC Metz

Mais le point le plus chaud est évidemment son arrivée rocambolesque, avec des propos peu rassurants sur ses envies cet été. Mais s'il ne renie pas son envie de rejoindre l'Angleterre, Diallo assure n'avoir rien contre le RC Strasbourg. « Des gens croient que j'ai dit que je n'avais pas envie de signer ici. Si je n'avais pas envie, je n'aurais pas fait la route pour venir », a simplement confié Diallo.

Enfin, le nouveau buteur strasbourgeois a affirmé sa claire volonté de tourner la page FC Metz. « Il faut que je me concentre sur ma carrière à l'instant présent. Les trucs avec Metz, c'est du passé. Je me concentre ici, je n'ai pas envie de revenir sur les choses qui sont déjà passées. Je suis ici, tout se passe bien ».