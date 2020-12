RC Strasbourg - Mercato : du nouveau dans le dossier Simakan

Mohamed Simakan ne s’arrête plus de surprendre. Le défenseur central du RC Strasbourg sera encore très courtisé au mercato, puisque l’AC Milan, le RC Leizpig et Wolverhampton lorgnent déjà son profil.

Hier, La Gazzetta dello Sport confirmait cet état de fait tandis que Nicolo Schira allait plus loin en assurant que Simakan s’est déjà mis d’accord avec les Rossoneri sur un contrat jusqu’en 2025 ! Aucun accord n’est toutefois trouvé avec le RC Strasbourg. Le plan B se nomme Matteo Lovato (20 ans), pour qui Paolo Maldini a offert 5 millions d’euros et Léo Duarte. Vérone a dit non.

Au tour de Loïc Tanzi (RMC Sport) d’apporter quelques informations supplémentaires à ce dossier juteux : « À ma connaissance, Milan a refait plusieurs offres, mais aussi un club allemand. Peut-il arriver à l’AC Milan en janvier ? Oui. » L’étau semble se resserrer de jour en jour...