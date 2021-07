RC Strasbourg - Mercato : Gameiro a une très bonne raison d’avoir snobé l’OM

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le top 20 des salaires de la saison 2020-2021

Les supporters du RC Strasbourg en ont rêvé, Marc Keller l’a fait : Kévin Gameiro est de retour à la Meinau. L’ancien attaquant du Valence FC a signé hier soir pour deux ans avec le club alsacien après avoir notamment intéressé l’OM cet été. Si les rancœurs des supporters de l’OM vis-à-vis de son passé au PSG a été un frein majeur à sa venue à Marseille, le buteur de 34 ans a surtout eu très envie de revenir dans son club et sa ville de coeur, où il a aussi un business (un five).

« Je veux revivre ça, ces cris, ces chants, cette ferveur »

« Pour moi c’est ici que tout a commencé ! Strasbourg, une ville chargée d’histoire, mais aussi de passion. Cette région a fait de moi le footballeur, et surtout l’homme que je suis. Comme tant d’autres, j’avais des rêves plein la tête en arrivant, a-t-il rappelé sur le site officiel du RCSA. Le 10 septembre 2005, je porte pour la première fois les couleurs de mon club formateur sur une pelouse de Ligue 1. Quelques semaines plus tard, je découvre la Meinau, un stade aux milliers de supporters vêtus de bleu et de blanc. Ce douzième homme qui pousse à se dépasser et à donner le meilleur de soi-même. Je veux revivre ça. Entendre raisonner ces cris, ces chants, cette ferveur. 13 ans après, je veux de nouveau porter ce maillot bleu qui a fait la fierté de tout un peuple depuis plus d’un siècle. 13 ans après je veux rendre à ce club tout ce qu’il m’a donné. 13 ans après, je suis de retour. 13 ans après, je suis à nouveau Strasbourgeois ! »

✍️ 𝟏𝟑 𝐚𝐧𝐬 𝐚𝐩𝐫𝐞̀𝐬... pic.twitter.com/nMu6yLfO66 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) July 18, 2021