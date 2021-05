RC Strasbourg - Mercato : Keller a rayé un nom de sa liste de remplaçants à Laurey

Zapping But! Football Club Top 10 : les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Le championnat s'étant terminé dimanche et l'Euro débutant dans deux semaines, les clubs de Ligue 1 ont, en gros, un bon mois pour changer de visages avant la reprise. Ce qui explique que certains, à l'image du RC Strasbourg, prennent leur temps. Marc Keller a officialisé le départ de Thierry Laurey, pas prolongé cinq belles saisons.

Pour sa succession, le dirigeant alsacien prend son temps. Et réduit sa liste de prétendants au fur et à mesure. Selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, il aurait contacté Rémi Garde hier pour lui dire qu'il ne figurait pas parmi les trois derniers postulants. Le grand favori demeure Julien Stéphan, qui a quitté le Stade Rennais le 1er mars après lui avoir fait gagner la Coupe de France et l'avoir qualifié pour la Champions League.