RC Strasbourg - Mercato : Laurey a tranché entre Aholou, Amadou et Lucas

Le RC Strasbourg cherche toujours chaussure à son pied au poste de sentinelle depuis les départs de Jonas Martin l’été dernier et de Youssouf Fofana cet hiver. Selon L’Équipe, deux dossiers sont en balance en haut de la pile : Ibrahim Amadou (Séville FC, 27 ans) et Jean-Eudes Aholou (AS Monaco, 26 ans). Une solution de repli est également étudiée : Jean Lucas (OL, 22 ans), mais les deux Africains sont favoris.

La piste Amadou puisque la formation sévillane réclamait au début du mercato un montant de 8 M€ pour un joueur sous contrat jusqu’en 2022. Si le Camerounais devrait être transféré pour une somme inférieure, le RC Strasbourg devra consentir à un effort sur le plan salarial, en cassant son plafond qui ne dépasse pas les 100 000 € mensuels.

Aholou est privilégié par le RCSA

C’est la raison pour laquelle la piste Aholou est pour l’instant privilégiée. La formule serait plutôt celle d’un prêt, mais là encore le salaire devra être discuté. Concernant les autres postes, la blessure de Lebo Mothiba au genou a fait germer l’idée de prendre un attaquant. Le club alsacien s’est renseigné sur Moussa Konaté (SC Amiens) même si ce poste n’est pas prioritaire.