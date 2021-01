RC Strasbourg - Mercato : le club d'accord pour vendre Simakan, qui va trancher…

Zapping But! Football Club Top 20 : joueurs en fin de contrat

On touche au but : après des semaines, voire des mois, de négociations, le transfert de Mohamed Simakan devrait être officialisé dans les prochains jours. Selon le journaliste de Téléfoot Julien Maynard, il y a une "grosse concurrence entre Milan AC et Leipzig pour le transfert de Mohamed Simakan. Les deux clubs sont quasi d’accord avec Strasbourg et devraient rapidement formuler une offre. A l’écoute, le joueur devra ensuite faire son choix. Liverpool se tient informé de l’évolution du dossier".

Liverpool ne voudrait pas recruter cet hiver

Attention, cependant : le manager de Liverpool, Jürgen Klopp, a annoncé ce soir en conférence de presse qu'il y avait peu de chances que les champions d'Angleterre recrutent en défense centrale cet hiver. Pour Simakan, il ne devrait rester que le RB Leipzig et l'AC Milan au final. Les Rossoneri lui proposeraient une place de titulaire d'entrée alors que les Allemands voudraient le laisser en prêt en Alsace jusqu'à la fin de la saison. Le RC Strasbourg s'apprête à gagner gros mais à perdre beaucoup au niveau sportif…