RC Strasbourg – Mercato : le Milan AC continue de draguer Simakan, sa réponse

Ce n'est pas un secret : Mohamed Simakan (RC Strasbourg, 20 ans) plait au Milan AC. L'été dernier, le club lombard a tenté de faire venir le Marseillais mais ne s'était alors pas entendu sur les modalités d'un transfert avec le club alsacien. Lors des prochains Mercatos, il est cependant probable que le nom du défenseur international Espoirs revienne sur la table.

Simakan renvoie le Milan à plus tard

A l'occasion d'un entretien événement à Téléfoot, le directeur sportif des Rossoneri Paolo Maldini a d'ailleurs longuement complimenté Simakan. Une séquence qui a été montrée au joueur vendredi soir à l'issue de RC Strasbourg – Stade Rennais (1-1).

Sourire en coin, Mohamed Simakan a réagi aux mots de l'Italien : « C'est assez flatteur. On sait que Paolo Maldini a une grosse carrière, c'est le meilleur défenseur de l'histoire. Je le remercie et on va tout faire pour continuer à se développer et lui donner raison. Milan, une destination possible ? Aujourd'hui, je suis plus à Strasbourg. A voir... »