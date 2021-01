RC Strasbourg - Mercato : le plan parfait du RB Leipzig pour Simakan

Zapping But! Football Club Top 20 : les joueurs les plus chers du monde

Sacré retournement de situation pour Mohamed Simakan : alors que le défenseur central du RC Strasbourg semblait bien parti pour signer à l'AC Milan, la donne a évolué en faveur du RB Leipzig lors des dernières 24 heures. Cela parce que les Italiens peinent à réunir les fonds pour convaincre le club alsacien et qu'ils ne seraient plus pressés de boucler le transfert, le joueur étant blessé pour les deux prochains mois. Problème pour eux : Leipzig a bien travaillé dans l'ombre et a pris aujourd'hui les devants.

Un deal gagnant-gagnant, même pour le Racing

Les Allemands sont entrés en contacts avec le joueur et lui ont fait forte impression. L'entraîneur, Julian Nagelsmann, doit l'avoir au téléphone pour lui exposer son plan le concernant. En gros, il veut en faire le successeur de Dayot Upamecano, totalement inconnu à son arrivé chez les taureaux et qui va partir dans un très grand club l'été prochain. Séduit, Simakan aurait donné son feu vert à un transfert.

Mais le Racing devrait également valider le départ de son joueur, à condition de s'y retrouver financièrement. Et pour cause ! Leipzig n'a pas besoin de Simakan dans l'immédiat et serait donc enclin à le prêter dans la foulée aux Alsaciens. Un deal gagnant-gagnant pour toutes les parties : voilà comment le RB est passé devant l'AC Milan !