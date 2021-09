RC Strasbourg - Mercato : le Racing a tenté l'un des grands espoirs africains

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Avant de faire revenir Frédéric Guilbert, le Racing Club de Strasbourg a tenté de réaliser un joli coup pour renforcer le poste de latéral droit. Selon le compte Twitter @MaghribFoot, le club alsacien lorgnait le Marocain Abdelilah Madkour (20 ans), présenté comme l'un des plus sûrs espoirs africains à son poste.

Mais le deal a capoté car l'offre strasbourgeoise, de 300.000€, n'a pas satisfait le Raja Casablanca. Pressé par le temps, puisque la rumeur a fuité de l'autre côté de la Méditerranée le 30 août, le Racing a préféré conclure le retour de Guilbert, déjà prêté entre janvier et mai. Mais ce n'est peut-être que partie remise avec Madkour !

RC Strasbourg's proposed transfer fee for Madkour was approximately €0.3m, way below what Raja Casablanca expects. To put it into context, RCA received ten times that amount for a 27-year-old Ben Malango, when he left to UAE. https://t.co/RrtfIR7lx4