RC Strasbourg – Mercato : le Top 10 des joueurs les mieux cotés du Racing

Le 15 octobre dernier, Transfermarkt a remis à jour ses cotes en Ligue 1. Cette saison, et pour la première fois depuis le retour des « Ciel et blanc » dans l'élite, le Racing a intégré le Top 10 (9e), passant également le cap des 100 M€. Mais si Strasbourg est aussi bien coté, c'est essentiellement grâce à ses deux joueurs à plus de 10 M€, Mohamed Simakan (1e, 15 M€) et la recrue arrivée de Metz, Habib Diallo (2e, 12 M€).

Simakan et Diallo, un duo à 27 M€

Si deux éléments pèsent plus d'un quart de la valeur de l'effectif, Strasbourg peut se prévaloir d'autres valeurs marchandes prometteuses. Malgré une saison moins brillante l'an passé, Kenny Lala garde une grosse valeur (3e, 9 M€). Tout comme Ludovic Ajorque (4e, 7 M€), très suivi par les clubs allemands. Derrière, on retrouve un trio ex-aequo à la 5e place à 6,5 M€ : Matz Sels, Adrien Thomasson, Alexander Djiku.

La politique de recrutement des jeunes talents est aussi à l'honneur avec Ibrahima Sissoko (8e, 6 M€) ou encore Jean-Ricner Bellegarde (9e, 4 M€), ex-aequo avec Jean-Eudes Aholou, revenu en prêt de Monaco.