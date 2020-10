RC Strasbourg - Mercato : les rumeurs n'ont pas d'effets sur Simakan

Durant les derniers jours du mercato estival, il a fait partie des gros enjeux du marché en Ligue 1. Mohamed Simakan, le défenseur du RC Strasbourg, était convoité aussi bien en France (LOSC, Stade Rennais, OL...) qu'à l'étranger. Finalement, même si le Milan AC a tenté sa chance jusqu'au bout, Simakan resté. Mais cela n'a pas stoppé les convoitises pour autant. Le prometteur défenseur alsacien séduit et certains seraient même déjà prêts à passer à l'action dès l'été prochain. C'est notamment le cas en Premier League avec le club de Burnley.

Jeudi, The Sun rapportait que le manager Sean Dyche aurait fait de Simakan sa priorité pour se renforcer défensivement l'hiver prochain et serait déjà prêt à dégainer une proposition de 17 millions d'euros. Cette rumeur n’a pas fait broncher l’intéressé, qui en a profité pour évoquer l’AC Milan. « C’est de l’histoire passée, on ne va pas remettre ça sur la table. Aujourd’hui, je me sens bien à Strasbourg et on verra avec le temps ce qui se passera », a rapporté Simakan dans des propos relayés par Direct Racing.