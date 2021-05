RC Strasbourg - Mercato : Moulin (SCO) fait acte de candidature pour l'après-Laurey !

Zapping But! Football Club Top 10 : les contrats de sponsoring maillots les plus lucratifs

Thierry Laurey s'est presque énervé avant-hier en conférence de presse lorsqu'un journaliste l'a interrogé sur son avenir. Il est vrai que le maintien du RC Strasbourg compte plus que l'avenir des joueurs et entraîneur qui le compose. Mais plus les mauvais résultats passent, plus il semble évident que le Racing et le technicien prendront des routes séparées cet été.

Pour lui succéder, plusieurs noms ont filtré (Gourvennec, Lamouchi, Garde…) et un nouveau vient de s'ajouter à la liste ! En effet, dans L'Equipe du jour, Stéphane Moulin, qui s'apprête à quitter le SCO d'Angers, annonce : « Ce qui me dérange toujours, c’est de parler de choses qui pourraient arriver. J’aimerais bien aller au Real Madrid aussi, mais on n’en parle pas… Parlons de choses qui arrivent. Si je décide d’aller à Caen, j’irai à Caen, ce n’est pas plus compliqué que ça. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Et si Brest ou Strasbourg me demande, je vais y réfléchir ». Une idée à creuser pour Marc Keller ?