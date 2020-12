RC Strasbourg – Mercato : Simakan se confie sur son avenir et prévient le FC Nantes

Depuis plus d'un an maintenant, Mohamed Simakan est l'attraction principale du RC Strasbourg. Le jeune défenseur central de 20 ans suscite les convoitises de grands clubs, notamment le Milan AC. Mais pour l'instant, le joueur reste alsacien.

Loin d'en nourrir une quelconque amertume, Simakan a confié ce vendredi devant la presse prendre tout cela avec beaucoup de recul. « C'est un signe du destin. Maintenant à Strasbourg, ça se passe super bien. Ce n'est pas un mal du tout d'être resté, c'est un très bon point. Ici, je peux gagner en expérience, je suis chez moi », estime Simakan.

Simakan veut redresser la barre avant un éventuel départ

Le défenseur strasbourgeois n'a aujourd'hui qu'une priorité, remettre son club dans une position plus confortable au classement. « Aujourd'hui je pense beaucoup à l'équipe. Un départ, il faudrait l'envisager dans une bonne situation. Et là, la situation du club n'est pas comme on le voudrait. Je suis concentré sur tous les matchs qui vont suivre, au moins jusqu'à la trêve. »

Voilà pourquoi Mohamed Simakan attend le prochains match avec impatience, notamment celui du week-end face au FC Nantes. Avec l'objectif de rattraper les loupés de l'entame du championnat. « Les cinq matchs qui viennent sont très importants pour nous. On peut encore être bien situé par rapport à notre début de saison. On va essayer de se concentrer au maximum par rapport à ça et essayer de montrer une belle image de Strasbourg. » Les Canaris et les futurs adversaires de Strasbourg sont prévenus.