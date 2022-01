RC Strasbourg - Mercato : Stéphan tente sa chance avec un joueur de Chelsea

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Le défenseur central français, Malang Sarr, qui n'a joué que 5 matchs toute compétitions confondues depuis le début de la saison, pourrait quitter Chelsea lors du mercato hivernal.

Selon les informations de Foot Mercato, le RC Strasbourg de Julien Stéphan ferait partie des clubs intéressés par l'ancien joueur de l'OGC Nice, sous contrat jusqu'en juin 2025 avec les Blues. En effet, le RCSA aurait pris des renseignements pour obtenir son prêt. Mais malgré son faible temps de jeu, Malang Sarr se sentirait bien à Londres et n'aurait pas fait d'un départ une priorité.

🚨Info : Malang Sarr 🇫🇷 est courtisé cet hiver.



• En plus du #Torino, #Strasbourg, #Watford et West Ham ont pris des renseignements pour un prêt.



• L'ancien Niçois se sent bien chez les Blues et ne forcera pas un départ.https://t.co/6zKWgcd1hM