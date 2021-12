RC Strasbourg – Mercato : un défenseur au pied du sapin pour Julien Stéphan ?

Zapping But! Football Club Top10 Buteurs de Ligue1 9eme journee

Besoins : un défenseur central en priorité

Avec seulement quatre joueurs pour composer sa défense à trois, Julien Stéphan ne cache pas son besoin d'obtenir un renfort dans ce secteur de jeu. C'est d'autant plus vrai qu'Alexander Djiku, international ghanéen, doit s'envoler pour la CAN au Cameroun en janvier et que l'état du dos de Maxime Le Marchand inquiète. L'arrivée d'un central est la priorité de l'hiver au RCSA. Il y a aussi une réflexion sur la venue d'un offensif en cas de départ.

Moyens : un investissement raisonné et limité

Président du Racing depuis le renouveau du club, Marc Keller n'est pas du genre à flamber avec les finances du club. Au Racing plus qu'ailleurs chaque dépense est pesée et réfléchie. Surtout depuis la prise de risque Habib Diallo (10 M€) et le fiasco Mediapro. Même si la DNCG a donné son aval sans restriction à Strasbourg pour recruter, il paraît difficile d'envisager un renfort à plus de 3 M€. Julien Stéphan en a bien conscience et accepte les paramètres.

Le dossier-clé : Ludovic Ajorque

Etant donné son excellent début de saison (9 buts en L1), le Réunionnais aura sans doute des propositions dès le mois de janvier. Suivi de longue date par des clubs de Bundesliga, il est assez peu probable que Ludovic Ajorque quitte l'Alsace en cours de saison mais une belle offre (entre 10 et 15 M€), dans le contexte économique actuelle, ne se refuse pas forcément... Surtout que le Racing dispose de plusieurs options offensives en back-up (Gameiro, Waris ou encore Mothiba).

Les pistes du Mercato : Zinedine Ferhat (Nîmes), Kévin Soni (Astreas Tripoli), Domagoj Bradaric (LOSC), Chrislain Matsima (AS Monaco), Ismaël Doukouré (Valenciennes).