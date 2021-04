RC Strasbourg - Mercato : une piste au milieu émerge avant le FC Nantes

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Le RC Strasbourg peut faire un grand pas vers le maintien dimanche (15h). S’ils battent un FC Nantes mal en point, les hommes de Thierry Laurey seraient proches de rester en Ligue 1 la saison prochaine. En attendant, une rumeur liée au mercato est venue agiter le RCSA avant la rencontre.

Selon Foot Mercato, Babacar Diop serait en effet dans le viseur du club alsacien. « Arrivé en provenance de Mauritanie du côté du Stade Tunisien en automne dernier, le milieu défensif de 22 ans s'est imposé dans le onze titulaire depuis février dernier, assure FM. Ce beau bébé de 1m86 pour 79 kg, international U23 de Mauritanie mais qui rêve de jouer pour le Sénégal, est dur sur l'homme et impressionnant dans les duels. »

Outre le RC Strasbourg, Diop rêve d’évoluer un jour en Europe et serait suivi de près par le Sporting Braga, le FC Lorient et l'Espérance de Tunis.

⚫️ Né à Strasbourg et gardien de but du Racing de 1952 à 1954, puis lors de la saison 1955/56, Jean-Pierre Kress vient de décéder à l’âge de 91 ans.



À sa famille, à ses proches, le Racing Club de Strasbourg Alsace présente ses plus vives condoléances ⤵️