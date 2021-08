RC Strasbourg, OM? ASSE - Mercato : Stéphan attend Fehrat et cible un Viking

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs gardiens de la saison 2020-2021

Le RC Strasbourg veut enfin lancer sa saison. Battus deux fois en deux sorties en L1, les hommes de Julien Stéphan vont devoir actionner la marche avant à la Meinau contre l’ESTAC de Laurent Batlles (15h). Il sera ensuite temps de peaufiner les derniers réglages du mercato estival.

Les défenseurs Simakan, Koné, Mitrovic, Carole et Guilbert partis du Racing cet été, L’Équipe affirme que l’ancien entraîneur du Stade Rennais attend encore un défenseur central d’expérience, un ailier percutant et un latéral gauche. Pour le poste d’ailier, la piste menant à Zinédine Ferhat (Nîmes, 28 ans) serait la plus avancée. Le Croco a été pisté par l'ASSE et l'OM cet été.

Pour celui d’arrière gauche, le quotidien sportif cite Gabriel Gudmundsson (Groningue, 22 ans). En fin de contrat en juin 2022, le défenseur suédois est coté à 1,8 million d’euros par la plateforme Transfermarkt.

