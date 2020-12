RC Strasbourg : Pierre Ménès lâche un nouveau tacle cinglant contre Laurey

Le challenge était forcément compliqué, mais le RC Strasbourg a déçu face au PSG en s'inclinant lourdement pour terminer l'année. Une performance que Thierry Laurey n'a pas apprécié, notamment en raison du coup de mou de ses hommes dans les dix dernières minutes.

Après la rencontre, le technicien alsacien n'a pas caché son agacement. « Pendant 80 minutes, on est dans le match, on fait exactement ce que l'on veut dans le sens où on savait que l'on allait faire rentrer des forces vives pendant la deuxième période, mais en dix minutes on plante tout. Cela me reste en travers de la gorge parce qu'on ne peut pas abandonner comme cela trois nouveaux buts en dix minutes au PSG ».

Ménès ne lâche pas Laurey pour sa tactique

Mais Thierry Laurey a pu goûter à la réplique pour le moins sèche de Pierre Ménès. Réagissant à ces déclarations sur Twitter, la grande voix du CFC a commenté. « Et sa tactique de m... ils l’ont apprécié les joueurs ? » Cinglant.