RC Strasbourg : Pierre Ménès s'enflamme pour un joueur du Racing « sous-coté »

Sur son blog, Pierre Ménès est revenu sur la victoire du RC Strasbourg à Metz (2-1) dans le derby de l'Est. S'il a applaudit les Alsaciens pour leur succès, le consultant du CFC a quand même tapé sur le gardien japonais Kawashima.

« Strasbourg l’a emporté à Metz après une première période difficile où les Alsaciens ont encaissé un but assez ridicule, sur lequel Kawashima est à la fois malchanceux et pas décisif. Le jour où Sels va revenir dans les buts du Racing, la musique sera tout autre… »

Mais il a aussi mis en avant un joueur qu'il estime sous-coté : Adrien Thomasson, auteur du doublé victorieux. « Thomasson dont on ne parle jamais et que je trouve assez sous-coté. Ce n’est pas un joueur qui pèse sur les matchs mais en fin de saison, il a des stats », a-t-il ajouté.

"Monaco et Lille piétinent"

Fin de série pour le LOSC et l'ASM, incapables de battre Lorient et Brest. En soirée, l'OM a décroché un point à Bordeaux, à neuf contre onze et au bout d'une purge de compète... https://t.co/IWcOV7w0C5 pic.twitter.com/mSjjk3IV9K