RC Strasbourg : Pierre Ménès voit un miracle du Mercato éclore sous les yeux de Laurey

Le RC Strasbourg a redressé la tête. Si tout n’est pas encore parfait, le club alsacien a repris confiance en allant pulvériser le Stade Brestois dimanche (3-0). Pierre Ménès estime que le score final est flatteur pour le club alsacien, mais il sait aussi que l’apport de la recrue Habib Diallo se fait déjà sentir au sein du collectif strasbourgeois. L’ancien attaquant du FC Metz (25 ans) pourrait même être le facteur X du redressement des hommes de Thierry Laurey cette saison.

« Il est évident que l’apport de Diallo, acheté 10 millions à Metz le dernier jour du mercato, se fait incroyablement ressentir, estime le consultant de Canal+ sur son blog. En deux matchs, le Sénégalais a inscrit deux buts et délivré une passe décisive et il change à lui seul la physionomie de cette équipe. Car du coup, le Racing joue enfin avec deux attaquants - un miracle avec Laurey. Et puis individuellement, plusieurs joueurs sont en train de revenir à leur niveau. »