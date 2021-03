RC Strasbourg - RC Lens (1-2) : Laurey a regretté un manque criant de son équipe

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

La défaite du RC Strasbourg à la Meinau hier face à l'autre Racing (1-2) n'a pas eu de grosse conséquence au classement puisque seul le FC Nantes s'est imposé parmi les mal-classés. Mais il n'empêche que ce revers est forcément contrariant, d'autant que, selon Thierry Laurey, il aurait pu être évité si ses joueurs avaient un peu plus soutenu Ludovic Ajorque en pointe et s'ils avaient fait preuve d'une meilleure maîtrise technique en attaque.

"On a manqué de présence autour de Ludovic Ajorque"

"On a mal entamé la partie et on s’est mis en difficulté naïvement. On est bien revenus, on a même eu plusieurs situations intéressantes qui auraient pu nous permettre de passer devant. Le deuxième but nous a fait mal car on avait repris la possession du ballon. On était mieux à ce moment-là. On a aussi eu de belles situations en 2ème, à 2-1 on a cru pouvoir revenir. Anthony Caci et Frédéric Guilbert ont bien rempli leur rôle dans les couloirs, mais on a manqué de présence autour de Ludovic Ajorque. Il nous a manqué un brin de qualité technique devant le but."

Pour ce qui est de mieux entouré Ludovic Ajorque en pointe, la solution est tactique et relève de la compétence de Thierry Laurey. En revanche, pour ce qui est de la qualité technique de ses joueurs, ça risque d'être un peu compliqué d'y remédier dans les prochaines semaines…