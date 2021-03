RC Strasbourg - RC Lens (1-2) : Pierre Ménès inquiet pour le maintien du RCSA

Zapping But! Football Club Top 10: classement des buteurs de la Ligue des Champions 2020-2021

Le RC Strasbourg a affiché deux visages dimanche à la Meinau. D’abord en grande difficulté devant les assauts du RC Lens, les hommes de Thierry Laurey se sont repris au fil du match pour être même dominateurs en fin de match.

Las, la solidité de Jean-Louis Leca et les deux buts inscrits par Massadio Haïdara et Seko Fofana ont suffi aux Sang et Or pour ramener une précieuse victoire d’Alsace (2-1). Pierre Ménès a livré son analyse de la rencontre en restant partagé.

« À force de dire que cette équipe n’est pas à sa place... »

« Cela n’a pas été l’un des meilleurs matchs des Sang et Or qui ont souvent été mis sous pression par les Alsaciens. Quand ces derniers ont daigné jouer. Parce qu’encore une fois, Laurey a débuté à domicile avec huit joueurs à vocation défensive et une seule pointe. Et comme à chaque fois, Strasbourg a perdu, même si Bellegarde avait égalisé de la tête et même si Laurey s’est enfin décidé à jouer à trois attaquants, a-t-il fait observer sur son blog. Leca a fait les bons arrêts et ce résultat permet aux Nordistes de croire à l’Europe et laisse les Strasbourgeois en danger pour le maintien. À force de dire que cette équipe n’est pas à sa place, elle va finir par y être… »