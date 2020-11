RC Strasbourg - Stade Rennais : coups durs pour Thierry Laurey

Thierry n’avait sans doute pas besoin de ça. Sur la sellette, l’entraîneur du RC Strasbourg jouera sans doute son avenir vendredi contre le Stade Rennais en ouverture de la 12e journée de L1 (21h).

À la Meinau, et comme redouté depuis dimanche et la défaite à Montpellier (3-4), deux joueurs pourraient manquer à l’appel : Alexander Dijku et Bingourou Kamara.

« C’est encore trop tôt pour se prononcer de manière catégorique, notamment pour Bingourou qui a repris en douceur, ce matin (lundi), le travail spécifique avec Stéphane Cassard. Pour Alex, qui n’a pas encore pu reprendre, ça a l’air plus compromis », souligne Kader Mangane dans les DNA.