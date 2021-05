RC Strasbourg, Stade Rennais : Stéphan justifie son choix et annonce un Mercato animé !

Zapping But! Football Club Ligue 1 : top 10 du bilan financier des clubs

Au lendemain de l'annonce de son arrivée pour trois saisons au RC Strasbourg, Julien Stéphan était en conférence de presse pour expliquer les raisons de son choix. L'ancien coach du Stade Rennais a vite vu l'opportunité alsacienne comme une évidence même s'il était pressenti pour certains bancs plus huppés.

« Qu'est-ce qui m'a motivé ? Le discours du président, le fait d'arriver dans un club très sain, dans un environnement passionné, c'etait très important pour moi. C'est devenu une évidence pour moi, dès qu'on s'est rencontré. Je suis très heureux d'arriver en tant qu'entraîneur pour les trois prochaines années. Il y a beaucoup de passion, de ferveur », a commenté le jeune technicien dans des propos rapportés par RMC.

« Le Mercato ? Il va y avoir du mouvement »

Et Julien Stéphan voit des similitudes avec ce qu'il a connu à Rennes : « Je vois des gens qui sont fiers de leurs terres, en Bretagne comme en Alsace, des gens qui sont très identifiés, une ferveur qui est très importante, un public qui pousse derrière son équipe. Il y a des spécifités dans chaque club, je vais les découvrir. Je suis très heureux d'être ici ».

Concernant le Mercato, il s'attend déjà à un gros brassage (Marc Keller a annoncé entre 7 et 9 départs pour 5 à 6 arrivées) : « Il va y avoir du mouvement, un certain nombre de joueurs arrivent en fin de contrat. Il y aura certainement des postes à pourvoir. Il est encore un peu tôt pour détailler tout ça, je vous ai dit que les discussions ont été très rapides, on s'est mis d'accord en très peu de temps. Il y aura besoin d'amener de la fraîcheur, on va prendre le temps avec les personnes compétentes d'en discuter ».

Son clin d’œil au Stade Rennais

Le fils de Guy Stéphan s'est également montré précautionneux dans ses mots à l'égard de son ancien club : « Rennes restera gravé dans ma mémoire. J'y ai connu beaucoup de choses, j'ai fait des rencontres qui dépassent le cadre professionnel. Il faut aussi fermer le chapitre quand c'est le moment, j'ai décidé de le faire en mars ».