RC Strasbourg : Stefan Mitrovic annonce la couleur avant Dijon

But ! : Stefan, comment avez-vous vécu cette défaite à Saint-Etienne ?

Stefan MITROVIC : C'est dur car on a fait un bon match. On a été solides. On a eu plus d'occasions que l'adversaire. Malheureusement on n'a pas marqué et le match a tourné avec un penalty. Je ne sais pas s'il y avait faute sur Alexander Djiku, je n'ai pas revu les images. Mais en ce moment, on n'a pas de chance. Il y a toujours quelque chose contre nous.

C'est le 5e penalty que vous concédez...

Oui. Ce n'est pas normal. Je pense que c'est sutout un problème de concentration.

La situation au classement vous inquiète-elle ?

Non. On démarre mal et il faut vite réagir, c'est sûr. Mais on a un groupe de qualité et il reste encore beaucoup de match. On a montré de bonnes choses à Saint-Etienne. On est sur le bon chemin.

Le match de Dijon ce week-end s'annonce très important...

Dijon, c'est un concurrent direct. On doit prendre les points. Il n'y a pas le choix.

Est-ce à dire que vous jouez le maintien ?

Non. Mais pour l'instant, il faut faire étape par étape. Et là, la première des choses, c'est sortir de la zone de relégation. Après, on verra si on peut chercher quelque chose en plus. On doit faire beaucoup mieux. On en est capables.