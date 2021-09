RC Strasbourg : Stéphan a complètement métamorphosé un pilier du Racing

Zapping But! Football Club Trophée UNFP : les joueurs du mois

Depuis que Julien Stéphan a pris la suite de Thierry Laurey, le RC Strasbourg se veut plus ambitieux dans le jeu. Mais cela ne veut pas dire que les Alsaciens se lancent à l'attaque aveuglément. La récupération concerne toujours toute l'équipe et cela se voit à travers une statistique dévoilée par le nouveau diffuseur du championnat, Amazon Prime.

Cette stat concerne le milieu offensif Dimitri Liénard qui n'est, ni plus ni moins, que le deuxième joueur de l'élite ayant réussi le plus de… tacles ! Il en est à 10 en 4 journées, un de moins que le Marseillais Luan Peres, leader de la catégorie. On aurait davantage attendu des centres réussis ou des actions crées mais il n'est jamais trop tard pour compléter sa panoplie, même à 33 ans !

📈 Luan Peres se glisse à la première place du classement... #OM #PrimeVideoLigue1 pic.twitter.com/afyZiJhOCa — Prime Video Sport France (@PVSportFR) September 8, 2021