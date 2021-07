RC Strasbourg : Stéphan a pris une première mesure forte et vend du rêve aux supporters

Zapping But! Football Club Ligue 1 : le classement des buteurs de la saison 2020-2021

Le Stade Rennais ne manque pas à Julien Stéphan. Après avoir quitté sa Bretagne natale au premier trimestre 2021, le fils de Guy en a profité pour souffler et se recentrer sur ses priorités afin de revenir plus frais vers un nouveau challenge. À peine débarqué au RC Strasbourg à l’intersaison, Stéphan a pris ses marques en Alsace en imposant une première mesure forte.

« Nous avons d’abord instauré les petits déjeuners et les déjeuners en commun tous les jours, pour s’assurer de la bonne alimentation de chacun, explique-t-il dans L’Équipe. Je veux que les joueurs prennent l’habitude de faire une journée de travail complète, et pas juste une séance d’entraînement. Il y a aussi des règles de vie simples, comme le respect des horaires et des lieux de vie. Il est inimaginable d’avoir des joueurs qui arrivent une ou deux minutes en retard le matin, sinon cela a des incidences sur le fonctionnement de tous. On ne veut pas les fliquer mais les mettre dans les meilleures conditions au niveau de leur quotidien. Ces détails permettent d’aller un peu plus loin dans la performance. »

Par la suite, le coach du RC Strasbourg a instauré le jeu avec ballon comme moteur de la préparation estivale. Le but : pratiquer un football champagne pour le plus grand bonheur des supporters ! « Si les joueurs arrivent avec le sourire sur le terrain, c’est plus facile ensuite. On a estimé que ce groupe avait besoin de voir le ballon constamment, poursuit-il. On veut vite créer des repères entre les joueurs, et donc on multiplie les situations de jeu références pour que tout le monde sache ce qu’il doit faire, où, quand et avec qui sur le terrain. Je ne sais pas si c’est la meilleure recette mais cela nous fera gagner du temps. On veut marquer des buts et faire du spectacle pour faire plaisir aux supporters, qui en ont bien besoin après cette période de grande frustration. On veut les rendre fiers en défendant les valeurs du club qui sont la générosité, l’engagement, le don de soi. Nous avons un devoir envers ces gens-là ! »

Voici la une du journal L’Équipe du mardi 13 juillet 2021.



🗞 Le journal > https://t.co/wk6JxVKR8u pic.twitter.com/clZSMIzMhG — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 12, 2021